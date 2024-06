Pech voor iedereen die dacht dat Nederland IN ACTIE zou komen tegen de strenge asielmaatregelen van het kabinet-Schoof I. Die schijnt De Nederlander namelijk helemaal dikke prima te vinden. De BTW-verhoging, die eigenlijk helemaal geen BTW-verhoging is, maar het schrappen van een belastingvoordeel (namelijk lage BTW) voor sommige activiteiten, daarentegen, dat is het ECHTE ONRECHT. Dus nu is er een 'coalitie' van kranten, kunstenaars, sportclubs en hotels (huh) opeens samen boos dat ze net zoveel belasting moeten gaan betalen als anderen. "Het is een extra belasting op je kostbare vrije tijd, op je nieuwsgierigheid, op het toejuichen van je favoriete voetbalteam, op het boek dat je wilt lezen, op je schilderij aan de muur, op je fanfare in de buurt, op een hotelovernachting in het land, op het tijdschrift in de trein, op de kickboksschool in de wijk, en op de krant die je op de hoogte houdt van de wereld om je heen."

Los van het feit dat deze tekst leest als het resultaat van een 'framing'-brainstormsessie op de BKB Academie (HET IS GEEN BELASTING OP JE VRIJE TIJD JE VRIJE TIJD KOST NOG STEEDS NUL EURO, HET IS GEEN BELASTING OP JE NIEUWSGIERIGHEID JE NIEUWSGIERIGHEID KOST NOG STEEDS NUL EURO), weten wij het goed gemaakt. Schrap gewoon die BTW-verhoging. En schrap dan meteen alle subsidie voor kunst en sport en laat voetbalclubs opdraaien voor de politiekosten. Of we halen het geld gewoon weg bij Ontwikkelingssamenwerking (oh nee wacht).

