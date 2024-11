Dit zie je nou nooit, behalve altijd: er is iets gebeurd, en volgens de ambtenaren in ons land is dat vooral verschrikkelijk voor de ambtenaren. Dat was bij de toeslagenaffaire zo (tot vervelens toe), bij het klimaat, bij 7 oktober en zelfs bij de verkiezingen. Er nu er twee weken geleden (twee weken geleden nog maar, red.) Joden zijn opgejaagd in de straten van Amsterdam is het weer raak: "Ambtenaren maken zich zorgen, zo schrijven topambtenaren, dat „de toenemende polarisatie in de samenleving en politiek” na het geweld in Amsterdam „naar binnen slaat in de ministeries”." Och jee. Wat afschuwelijk. Een beetje ferme taal nadat heel de wereld zich de pleuris schrok omdat er iets afschuwelijks is gebeurd in Nederland. Hoe zouden ambtenaren zich daarbij voelen. Laten we meteen iets gaan doen voor de ambtenaren. Als de ambtenaren nou nog maar naar hun werk durven. Kom in actie voor de ambtenaren. We moeten er zijn voor de ambtenaren. Zolang er geen video's zijn opgedoken van mensen die op straat wordt gevraagd of ze ambtenaar zijn en bij een bevestigend antwoord het ziekenhuis in worden geschopt, zijn wij geneigd te denken dat het wel een beetje meevalt met hoe verschrikkelijk dit allemaal is voor ambtenaren eigenlijk. Ga eens aan je werk, beleidsplannen over vastzittende flessendoppen schrijven ofzo.