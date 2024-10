We staan niet vaak genoeg stil bij het tragische lot van ambtenaren, maar gelukkig doet de Volkskrant dat wel. Tja dan begin je met allemaal idealen en zo en dan hup, verrek, voor je met je ogen kunt knipperen komt er een kabinet dat helemaal niet het kabinet is dat jij voor ogen had. Ja ho ho ho eens even. Hier ben je de politiek niet voor in gegaan. O nee wacht! Je bént de politiek helemaal niet in gegaan. Vergissing, ha ha! Nou, is dat ook weer opgelost.

Natuurlijk is het niet altijd prettig om te werken voor godsonmogelijke amateurs, maar ja, hoort er allemaal bij jongen. Huisartsen staan vast ook niet te popelen om mensen die ontzettend stinken of heel vaak kleding van Jack&Jones dragen of werken op een communicatieafdeling te helpen maar het hoort nou eenmaal bij de baan.

Maar de toeslagenaffaire dan? Dat was heel zwaar voor ambtenaren: