we're so back leve de monarchie

Hoop consternatie natuurlijk in D66-beroepsvereniging De Ambtenarij, waar niemand voor Wilders I wil werken. Gelukkig is staatshoofd WimLex hierin rechtgeaard en recht in de lijn:

"Wij hebben een uniek ambtenarensysteem. Het feit dat een ambtenaar loyaal is aan wie dan ook de politieke baas is, is een fantastisch systeem dat ik ook zeer steun. Maar het staat iedereen vrij om, als dat niet met zijn of haar geweten overeen komt, een andere baan te zoeken. En ergens anders zijn of haar kwaliteiten in te zetten."

Ja dat is dus koninklijks voor: ga dan. En het is niet alsof die kwaliteiten niet meer dan welkom zouden zijn bij Milieudefensie, Extinction Rebellion, The Rights Forum en Hamas.