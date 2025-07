Het gaat dus niet zo goed met de beheerder van 's lands 3100 kilometer aan snelwegen, bruggen en tunnels. Ondanks een extra Haagse bijdrage van 240 miljoen gaf het vorig jaar 500 miljoen teveel uit, draaide het een verlies van 80 miljoen en daalde het eigen vermogen van 165 naar 64 miljoen. De hoogste kostenpost is personeel, en daar wordt nu zo'n 50 miljoen bezuinigd. "Vorig jaar gaf Rijkswaterstaat ruim 200 miljoen euro meer uit aan salarissen dan begroot. Dat komt deels door een nieuwe cao, die ambtenaren een loonsverhoging van liefst 8,5 procent gaf. Ook zijn er duizend voltijdskrachten meer dan begroot, al werken die deels voor andere onderdelen van het Rijk. De inhuur van externen kostte 70 miljoen euro meer dan gepland." En al die fte maar sporten en lunchen. Daarom wordt en nu flink bezuinigd op lunches en sportdag. "Ook gaat het mes in het budget voor lunches, bedrijfsuitjes en sportdagen." Maar dus ook, het zwaardere werk: "Investeringen in IT-systemen, onderhoud en het wagenpark worden opgeschort. Daarnaast worden een aantal bedrijfspanden van de hand gedaan."

Komt allemaal maar matig uit qua timing, want er wachten zo'n 4500 bruggen, viaducten, tunnels en sluizen op renovatie, en na 2028 dreigt er zelfs een tekort van 5 tot 8 miljard euro. "76 grote projecten kunnen daardoor voorlopig niet doorgaan, waaronder het opknappen van de Van Brienenoordbrug, de Schipholtunnel, de Afsluitdijksluizen en viaducten bij knooppunt Velperbroek." Gelukkig hebben we een kabinet!

Update: Ook dat nog. "In Nederland zijn in totaal zo'n 18.500 matrixborden. Vorig jaar waren er in totaal 1160 storingen van langer dan dertig dagen waarbij het matrixbord geen rood kruis kon laten zien. De langste periode dat een bord defect was, was vijf jaar."