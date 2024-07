Uitgezocht door allemaal serieus kijkende meneren van het FD die nog eventjes van hun scoop mogen genieten alvorens ze zich voor de VrijMiBo in Dauphine weer vol laten lopen met bier, FEITEN & informatie van de beurs: er is bij de Rijksoverheid sprake van ENORM VEEL bureaucratie. "De bureaucratie bij de Haagse ministeries is de afgelopen jaren dusdanig uitgedijd dat circa de helft van alle ambtenaren zich alleen maar bezighoudt met ondersteuning, management of controle van de andere helft." Van die niet-primaire functies die ze 'overhead' noemen - alleen van de naam krijg je al jeuk - en bij de overheid is meer dan 50% werkzaam in die overhead. Overheid en ministeries zijn ook helemaal niet bedoeld om efficiënt te werken, die zijn bedoeld om heel veel mensen aan het werk te houden, ze belangrijk te maken en ze wat centjes toe te gooien, zodat ze die centen op Koningsdag weer kunnen uitgeven aan Heineken pils. Enfin, we doen of het om te lachen is, maar dat is het natuurlijk niet, want het kost boelveel geld precies hierom is de overheid traag als kak en ingewikkeld als de hel, en dat werkt top-down zodat u als burger er ook een keer helemaal fokking knettergek van wordt. Gelukkig hebben we nu kabinet-Schaaf!