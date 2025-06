Ja, althans, niet koste wat het kost, ze willen wel ambtenaar zijn, maar alleen als ze de baas leuk vinden. Onderzoek van Ipsos I&O in opdracht van Binnenlands Bestuur onder 1350 professioneel pennenlikkers, waarvan nu 30% de stelling 'Ik kan en wil ieder bestuur dienen, het maakt niet uit wie er in het bestuur zitten' onderschrijft, tegenover 36% een jaar eerder. Dat wordt dan een morele grens genoemd, maar eigenlijk is het natuurlijk een ideologische grens, en dat is de bedoeling van het ambtenarenapparaat dan weer: niet. Mocht u zich geroepen voelen tot een Godwin, dan is dit nog steeds zorgelijk en zou dus 30% zonder gewetenswroeging Der Führer dienen. Ongetwijfeld is het geen pretje om te werken onder een totaalprutser als Marjolein Faber, maar daar gaat een ambtenaar dus niet over, dat is aan het electoraat. Hoe dan ook, met zulke percentages zou je bijna denken dat die mensen er zo nu en dan doelbewust met de pet naar gooiden, afgelopen jaar.

Arme zielen.