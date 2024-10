Dus onze voor rijksambtenaren, die dag in dag uit KEIHARD achter hun bureau zitten om ons land draaiende te houden, wordt het werkplezier vakkundig de nek omgedraaid door allerlei sleutelstukken van het ambtenarenbestaan weg te bezuinigen. Waarom zou je op een ministerie gaan werken als je tijdens de vergadering geen broodjes vegan truffelcarpaccio of oesters kunt laten invliegen? Dat je het straks gewoon moet doen met de kleffe zalmbaguettes uit de kantine. Of dat de flessen Moët op de namiddagborrel worden vervangen voor Cava? STEL JE VOOR. Het vergaderen moet ook ineens allemaal op de ministeries, want ze zijn voortaan "terughoudender in het afhuren van externe vergaderlocaties". Doei, wekelijkse uitje naar Des Indes! Bij de communicatie-afdelingen wordt het al helemaal drama. Die kunnen niet eens meer echt vergaderen, want straks is er op kantoor nog maar 1 WOORDVOERDER. STEL JE VOOR, overheidscommunicatie waar geen 3 uur over vergaderd is door broodjesbestellende namiddagborrelende ambtenaren. De wereld op zijn kop. Kabinet Schoof, maak ALSJEBLIEFT de zorg duurder of zoiets.