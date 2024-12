De coalitie en het 'monsterverbond' van politieke partijen met een gebrekkig mandaat in de echte volksvertegenwoordiging maar genoeg plucheplakkers in dat gedrocht van een Eerste Kamer hebben weken lopen onderhandelen over de onderwijsbegroting, daarna heeft de VVD zich helemaal suf lopen lekken over Eppo 'kan niks' Bruins naar de T. en nu blijkt dat niemand ondertussen even met Fleur Agema heeft gebeld. "Minister Fleur Agema (Volksgezondheid) zegt 'geschokt’ te zijn over de manier waarop de regeringspartijen en een aantal oppositiepartijen deze week afspraken hebben gemaakt die enorme negatieve gevolgen hebben." In een normaal kabinet zou iemand die geschokt is over een actie van haar eigen coalitie opstappen als minister, maar dit is geen normaal kabinet, en de vorige keer dat Fleur Agema 's ochtends voor de ministerraad iets stoers zei bond ze een paar uur later alweer in. Wij gokken op een soortgelijk scenario ('mijn woorden zijn verkeerd begrepen, bla bla bla') maar wie weet krijgen we vanavond weer een KABINETSCRISIS waarna alle vier de partijen bedenken dat ze er helemaal niks aan hebben om de boel nu op te blazen en de hele boel weer lekker dooremmert.