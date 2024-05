Opwinding! Kriebels! Spanning! Alles! Het is vandaag de laatste dag voor De Grote Formatie Deadline van Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol dus nu moet het gebeuren. De echte echte echte finaledag. Nou ja, je hebt ook nog morgen, als de vier fracties een eventueel akkoord moeten goedkeuren, maar dat voelt toch meer als een soort Mol FormatieTalk achteraf. Fleur Agema houdt het in ieder geval niet meer, die stond gisteren minutenlang met een emoji over Ronald Plasterk voor de camera's van haar twitteraccount. HOE IS DE STAND ELBERT?