Okee hier volgt even een stukkie duiding want straks staat u weer met zijn allen HUUU te roepen terwijl het eigenlijk HOOOO is en dat willen wij echt niet op ons geweten hebben. Zoals u zich wellicht herinnert was er in het jaar 1 Voor Schoof (VS) korte tijd een serieuze kans dat Ronald Plasterk de nieuwe premier van alle Nederlanders zou worden. Maarrrr toen werd Plasterk er door NRC van beschuldigd dat hij onterecht zou claimen een bepaalde methode voor kankermedicijnen te hebben ontwikkeld. Plasterk weerspreekt die beschuldigingen, maar mogelijke claims en/of rechtszaken daarover kunnen altijd nog komen. Ondertussen was er nog die kwestie met excuses aan Omtzigt, onze toch wel opvallende scoop over Sywert en toen trok Plasterk zich terug.

En nu is vandaag in het nieuws dat Plasterk niet vervolgd wordt voor sjoemelen met zijn jaarrekeningen Maar! Dat gaat dus niet over de kern van de artikelen van NRC, maar alleen over een klein detail, namelijk de rare aangifte van rare anti-Wilders-advocaat Henri Sareola omdat er een paar dingen in de jaarrekening van Plasterks bedrijf niet zouden kloppen. Nou staan er in heel veel jaarrekeningen heel vaak dingen die niet kloppen, en het was altijd volstrekt onduidelijk wat voor verschrikkelijks Plasterk precies zou hebben gedaan behalve dingen te laat inleveren en ergens 'micro' invullen waar dat niet mocht. En nu heeft het OM ook gezegd: daar gaan we geen onderzoek naar doen. Dit zegt dus verder helemaal niks over eventuele claims en/of rechtszaken over Plasterks patenten, onderzoek van het AUMC daarnaar loopt nog. Als daaruit blijkt dat Plasterk alles helemaal super keurig heeft gedaan dan gaan wij ook heel hard ZIE JE WEL PLASTERK MOEST WEG roepen. Maar nu nog even niet.