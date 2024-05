Kom er maar in Brieven van Boomers want dit is echt PEAK formatie 2023/24. Ronald Plasterk met een ingezonden brief (!) in De Telegraaf met als inhoud: 'SORRY PIETER'. Een poging om publiekelijk in het kontje van Pieter Omtzigt te kruipen, omdat die de installatie van premier Plasterk (nog) blokkeert. Privé excuses maken kan natuurlijk ook - en heeft-ie zelfs al gedaan - dus dan lezen we deze openbare boetedoening toch vooral als een manier om Pieter 'publiek' voor het blok te zetten, zodat hij straks maar premiertje kan spelen. Tsja. Sorry Pieter.