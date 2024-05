Iedereen die al op de tafel roffelde in het vooruitzicht van de bilaterale ontmoeting tussen Ronald Plasterk en Xi even stoppen met roffelen. Het vooruitzicht van het kabinet-Plasterk I wordt ons (vooralsnog) door de neus geboord door Pieter Omtzigt, schrijft NRC. Plasterk en Omtzigt kibbelden in de formatie over dat gedoe met die werkauto, toen Omtzigt van tafel liep, waarna Plasterk repte over een 'GEBREK AAN RESPECT'. Een coalitie was volgens de """duiders""" destijds 'uitgesloten', maar zo uitgesloten bleek coalitie HoopLefTrots dan toch weer niet. Maar: als het aan Omtzigt ligt, wel zonder Plasterk. "Omtzigt kon het niet van zich afzetten (...) Wat de twijfels bij NSC over Plasterk als premier versterkt, is het onderzoek dat Amsterdam UMC instelt naar hoe Ronald Plasterk het alleenrecht claimde en kreeg op patentaanvragen voor kankertherapie." Enfin, hoe Rob Jetten zou zeggen: TEMPOOOOOO!