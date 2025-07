Het zal je maar gebeuren. Dat de CEO van je Sillicon Valley-onderneming een affaire begint met het hoofd personeelszaken, dat die affaire ontmaskerd wordt op het grote scherm bij een Coldplay-concert en dat de beelden daarvan binnen no-time wereldwijd de grootste meme van het jaar worden. Wat te doen, wat te doen? Nou, naast het onvermijdelijke ontslaan van je CEO is het een kwestie van niet te snel handelen. Als er na 2 dagen een 'alles gaat prima hier, niets aan de hand' was gecommuniceerd, verlies je al je geloofwaardigheid. Maar inmiddels zijn we ruim een week verder, is de ophef voorbij het hoogtepunt, hebben we elke mogelijke inhaker wel gezien en zijn zelfs de betuttelende NRC-takes weggeëbd. De reactie van Astronomer is hier. En die reactie is: meesterlijk. We zien Gwyneth Paltrow (toevallig ook de ex van Coldplay-zanger Chris Martin) als 'tijdelijk woordvoerder' in een filmpje waarin op sublieme wijze kunstjes worden gedaan met de olifant in de kamer. Die kunstjes worden, gezien de reacties, gewaardeerd. Enkele analyses:'You take the most viral moment of July 2025 and, instead of disaster control, make light of the situation and create the ultimate brand awareness. Bravo' en 'This might be one of the greatest cases of crisis management you’ll see in a while. This will definitely be used as a case study in schools for years to come.' Mooi werk.