De Victorie begint in Flevoland! In Almere zijn ze helemaal klaar met Marxistische MetropoolFederatie Amsterdam, dat landjepik op landjepik stapelt voor een Rutger Groot WassinkRijk naar Sovjet-voorbeeld. In de Donbass van Amsterdam (Almere - red.) zijn ze klaar met de annexaties van 020. Blijf met je gore rotpoten van onze gore rotbaai af & praat Nederlands met me! Waarvoor hulde. En waarvoor navolging aub. Schop die invasieve kapsoneslijers terug de Ring A10 over & maak al die city marketeers weer werkeloos. Nederland weer Nederland!