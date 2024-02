Het hoge woord is er uit. Het begint met de R. En dan IE ES PIE IE CIE TIE. Respect. Dat mist Pieter Omtzigt voor 'het instituut informateur', volgens de persoon informateur, namelijk Ronald Plasterk, die kennelijk een beetje klaar is met maar de hele tijd onbeantwoorde uitnodigingen sturen. Niet zo gek dat Plasterk daarover klaagt, want als Pieter Omtzigt echt een goede reden had om uit de onderhandelingen te stappen, dan was het wel handig geweest die reden aan in ieder geval de informateur en de onderhandelaars duidelijk te maken, en het liefst ook nog aan de rest van Nederland. En er is dinsdagavond een hoop gebeurd, maar een helder verhaal van NSC kregen we niet. En nu is het dus een kwestie van: respect. Wel een beetje maffia-woord trouwens. Zo van 'leuke principes over grondrechten heb je daar, zou vervelend zijn als daar nieuwe verkiezingen mee zouden gebeuren omdat je geen respect toont'. Maar goed. Dat is de sfeer dus in de formatie op dit moment. Die is kennelijk toch enorm ingewikkeld en zal wel weer lang duren.