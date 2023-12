Helder columnpie in de T. Maar wie zei het?

A) Gom van Strien

B) Haha nee hoor, Ronald Plasterk

C) Nee dat kan niet, Ronald Plasterk heeft net gezegd dat hij zijn verkennersverslag met een week uitstelt

D) Maar het is toch Ronald Plasterk

E) Huh, maar was deze column dan heel lang geleden, na een hele andere verkiezingsuitlag?

F) Nee, op 23 november

G) Het is gewoon B dus

H) Benieuwd wat hij vandaag in de Telegraaf schrijft

UPDATE: "Verkenner Ronald Plasterk zegt dat hij een 'goede week heeft gehad vol interessante gesprekken', maar hij wil meer tijd nemen om zijn bevindingen uit de eerste ronde voor te leggen aan de partijleiders in een tweede ronde van vervolggesprekken"