Ja, daar zijn "de bronnen" weer! Tijdens de formatie "lekte" er helemaal niemand naar de Staatsomroep, maar nu er een programakkoorddinges ligt, en er een minpres rondzingt, is het papagaaien- & backstabbersgilde weer hyperactief in het broekje van de NOS. Ome Roon zou nu opeens door ALLE VIER de formerende partijen niet meer lekker liggen. Wegens gedoetje met patenten. Mooie boel hoor; we hebben net jarenlang onder het juk van De Grote Lieger/Bedrieger geleefd, met allemaal corrupte zelfverrijkers (Hoi Peggold), aandelenvirtuozen (Wopke, Hugo), criminele GroningenVergassers (allemaal bij de VVD) en een Belastingdienst (afpakjesdag) waar tot op de dag van vandaag geen enkele achterbakse fiscale familievernieler ook maar berispt is. Maar nu opeens is integriteit een dingetje. DIT LAND!!!1! Ome Roon, geachte mijnheer Plasterk, wilt u een column op GeenStijl? Laat maar weten aan Bassie, u hep z'n nummer.

Update: Lientje to the rescue