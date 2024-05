De formatie is best ingewikkeld maar hij wordt premier

Nou nu zijn ze er dus echt bijna. Na een finaleweek met verlenging, strafschoppen, en daarna nog een keer extra blessuretijd lijken alle seinen op bruin groen voor een extraparlementair kabinet van vier partijen die samen een meerderheid in het parlement hebben. Bij alle mensen die bij de aanstelling van Ursula von der Leyen klaagden dat er niemand op haar gestemd had, kan de vlag uit, en iedereen die toen uitlegde dat je nu eenmaal niet op een Europese president stemt, kan nu klagen dat niemand ooit voor Ronald Plasterk (of een kandidaat van elders) heeft gekozen. Alle Kamerleden die nog van niks wisten en Fleur Agema moeten vandaag nog even tekenen bij het kruisje, en dan kan de formateur AAN DE SLAG.

Update 10:21 - Het kwartet is begonnen. Omtzigt heel erg Omtzigt tegen de NOS: Bij het binnenlopen zei hij nog één velletje te hebben met wijzigingen voor het financiële hoofdstuk.

Update 12:04 - Livestream van De Deur