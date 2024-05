BREEK: De pensioensector wil €25 mrd investeren in woningbouw, infra en energietransitie. In ruil daarvoor moet het nieuwe pensioenstelsel onverkort doorgang vinden. Wilders (PVV) en Van der Plas (BBB) slikken hun bezwaren tegen de nieuwe wet in. ewmagazine.nl/nederland/acht…

Dit kun je: een gotspe noemen. De pensioenfondsen hebben miljarden van ons geld, omdat wij dat al jarenlang wettelijk verplicht inleggen, zonder na te denken over hoe het eigenlijk beheerd moet worden. En nu zeggen die pensioenfondsen tegen de formerende partijen: hier hebben jullie 25 miljard om leuke dingen mee te doen, maar alleen als Pieter Omtzigt zijn bek houdt over het nieuwe pensioenstelsel. Oftewel: met 25 miljard van ONZE euro's worden ONZE politici omgekocht, zodat pensioenbestuurders hun zin krijgen. Dat is geen corruptie, dat is polderen!