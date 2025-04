ZO DAN. Deze hadden wij op de valreep van het weekend ook niet meer verwacht. DE OMTZIGTMAN STOPT. Ergens is het een onvermijdelijk einde van een bewogen politieke carrière. Dat het zo bewogen was kwam niet door aflatende inzet in de Tweede Kamer, want wat kon die man dossiers vreten. Hij werd daarmee een lastige jongen voor alles wat gevestigd en ordelijk was, vandaar dat het steeds minder begon te boteren met het CDA van Mr & Mrs Establishment Wopke en Hugo. Toen Omtzigt zich samen met Renske Leijten vastbeet in de toeslagenaffaire zagen we hem steeds vaker WITHEET. Dat temperament bleek zowel zijn kracht als zijn zwakte. Nu zal zijn zielenkind NSC verder moeten zonder dit boegbeeld in Den Haag, we zullen zien wat daarvan terechtkomt. (niks.)