Er was en is sprake van een terugkeer van Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer. Dat werd tijd ook, want het is nogal een puinbak bij NSC. Vrijdag stapte een staatssecretaris op, en was het hele kabinet uren bezig met geruchten die volgens de geruchten voornamelijk door NSC'ers werden verspreid over racisme. Gisteren bleek dat er twee Kamerleden die geruchten zo serieus namen dat ze opstapten, terwijl de afgetreden Nora Achahbar juist vond dat ze nog eens extra aan Hart van Nederland moest melden dat ze niet vertrokken is vanwege racisme. En dan komt Folkert Idsinga ook nog eens terug. Naar eigen zeggen gaat Omtzigt het 'rustig stap-voor-stap' doen, maar dat lijkt haast onmogelijk. Dit weekend is er al een congres en daar is nu ook al gedoe over.

UPDATE: LIVESTREAM PERSMOMENT HIERRR

UPDATE: Omtzigt: "Het is mijn inzet om volledig terug te keren als fractievoorzitter"

UPDATE: Omtzigt wil verder gaan bijdragen aan het verbeteren van de onderlinge omgangsvormen in Den Haag. Wat in ieder geval nieuw was (voor NSC-begrippen) is dat hij antwoord gaf op vragen van journalisten. Zometeen straks hele video hieronder.