Met het kabinet gaat het slecht, maar verder goed. Vrijdag hebben ze uren zitten vergaderen vanwege een crisis, die helemaal geen crisis had hoeven zijn, want er was en is juist geen racisme in het kabinet, heel raar dat iedereen dat opeens denkt, er is wel een staatssecretaris van NSC opgestapt, en ook twee Kamerleden van NSC, maar dat is juist omdat er dus geen sprake is van racisme in het kabinet en in de fracties, hoe komt iedereen daar toch op, geen racisme, heel duidelijk, dat is afgesproken, en nu volle kracht vooruit onderling kissebissen de problemen oplossen voor de mensen in het land.