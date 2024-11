In juli begon het kabinet, in augustus was het vakantie, in september was het crisis, in oktober was het crisis en in november was het crisis. Vrijdag stapte een staatssecretaris op, vandaag twee Kamerleden. Folkert Idsinga, die eerder opstapte als staatssecretaris, keert nu weer terug in de Kamer. Caroline van der Plas is er ook wel een beetje klaar mee en zit vandaag te vitten op een NSC-minister en de twee vertrekkers. Dus zegt u het maar, haalt dit kabinet de Kerst?

A) Ja

B) Hoezo

C) Er was en is geen racisme in het kabinet of in de fracties

D) We hebben elkaar diep in de poppetjes van de ogen gekeken

E) We komen sterker uit deze crisis

F) We staan volmondig achter dit kabinet

G) Behalve iedereen die is opgestapt

H) En nog gaat opstappen de komende weken

I) Dat kan altijd gebeuren natuurlijk

J) Aan de slag nu

K) De problemen oplossen

L) Van de mensen in het land

M) En de mensen in de

N) SC-fractie

O) Nee, toch gevallen!

UPDATE: Geen debat over opstappen staatssecretaris, gewoon doorlopen, niks te zien