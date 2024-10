Ook zo benieuwd wanneer kabinet-Schoof I zal vallen? Dat kabinet wás al bijna gevallen. In die nacht van de lange me... gesprekken. Dat overleg duurde tot 4 uur 's nachts, waarbij Pieter Omtzigt 'zeer emotioneel' werd. Volgens ""bronnen"" van de NOS leek een breuk die nacht 'onvermijdelijk': Yesilgöz en Omtzigt lagen met elkaar in de clinch en GEERT WILDERS moest optreden als vredespaus. "De ruzie richtte zich op de koopkracht van werkenden en mensen met een uitkering. De vvd wilde dat werkenden er volgend jaar meer op vooruit zouden gaan dan mensen met een uitkering. NSC vond het juist belangrijk dat werklozen en gepensioneerden een mooi koopkrachtplusje zouden krijgen. Dit conflict leidde ertoe dat Omtzigt besloot dat hij de begroting niet zou steunen." Yesilgöz en Schoof wilden niet dat er geen steun van de coalitie voor de Miljoenennota was. Yesildinges stelde vervolgens voor de pers te vertellen dat de coalitie was gevallen, maar na een gesprek met Geertje ging Omtzigt tóch akkoord met de begroting. Dat zal: een uitermate interessant gesprek geweest zijn. "Volgens betrokkenen verliet Omtzigt toen direct de besprekingen." Nou, en daarna dus ook de politieke arena. Eerder werd ook al 'bekend' dat Omtzigt 'schreeuwde en huilde' en dat Caroline nog wel een gesprekje wilde over de betekenis 'extraparlementair'. Goeeeeeed! Hoe lang geeft u deze zooi nog?