Ah nu weten we eindelijk wat een extraparlementair kabinet betekent! Het betekent dat de fractievoorzitters van de coalitie buiten het parlement om met elkaar ruziemaken en gaan vertellen dat ze met elkaar een gesprek willen, waarschijnlijk ook buiten het parlement. Want nu heeft Caroline van der Plas dus bij Sven Kockelman gereageerd op de reactie van Pieter Omtzigt op het nieuws van de Telegraaf dat Pieter Omtzigt liep te schreeuwen tijdens de nachtelijke onderhandelingen over de begroting. De BBB-voorvrouw wil in gesprek over wat een extraparlementair kabinet nou eigenlijk betekent. Als wij zo'n gesprek zouden organiseren zouden we dat niet bij Sven Kockelmann, maar gewoon een appje sturen, al dan niet met het aanbod om een doosje Merci mee te nemen. Maar hee, wel lekker op tijd hoor, amper drie maanden na het hoofdlijnenakkoord.

