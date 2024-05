Geen idee meer wat die oude politiek inhield, maar geef ons die nieuwe maar. Terwijl de vier onderhandelende partijen een ijzige radiostilte in acht houden omtrent de naam van de nieuwe premier, heeft BBB-voorvrouw Caroline van der Plas tijd gevonden om op Twitter te reageren op een opvallende complottheorie. Universitair docent Nadia Bouras (bekend van Twitter, en van GeenStijl) suggereerde dat hét moment van het debat gisteravond namelijk in scène gezet "performatief populisme" (Leo Lucassen bellen voor een definitie, red.) was. Maar volgens Van der Plas klopt dat niet. Het Merci-moment was juist spontaan! Bewijs: een screenshot uit de appgroep. Maar echte compleetdenkers weten dat het zo niet werkt natuurlijk. Want WIE ZEGT ONS DAT DEZE APPS NIET IN SCÈNE ZIJN GEZET? NOU??? Tralala voor dit inkijkje in de app-groep, Caroline!