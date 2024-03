Het AD trok gisteren een oude boosmaakkoe uit de sloot door het bestaan van deepfake-batsvideo's van BN'ers te vermommen als nieuws. MinJus Yesilgoz stapte gretig op deze opheftrein, zodat ze het weer een dag niet hoefde te hebben over de formatie of haar beleid en greep daarbij naar het slapste wapen in het justitiële reactiearsenaal: de oproep om aangifte te doen. Een compleet lege call to action om de illusie te wekken dat er daadwerkelijk iets gedaan wordt. En de vrouwen luisterden. Olcay Gulsen gaat aangifte doen. Caroline van der Plas gaat aangifte doen om dat haar moeder is geschrokken. Hélène Hendriks gaat aangifte doen. Henri Bontenbal gaat aangifte doen. Iedereen en zijn deepfake-moeder gaat aangifte doen. Maar dat verandert natuurlijk helemaal niets. Denken dat deze aangiftetsunami het probleem van deepfakeporno gaat oplossen, is als melding maken van uw gestolen fiets en dan verwachten dat de tweewieler de volgende dag weer voor de deur staat. Zolang de dergelijke AI-meuk op servers in de donkere kelder van een Russische rukbunker staat, is er weinig dat Yesilgoz echt kan doen. Dat weten we, omdat we twee jaar geleden op exact dezelfde opheftrein zaten door de deepfakedocu van Welmoed Sijtsma. Ondanks dat iedereen destijds net zo verontwaardigd en boos was als nu, veranderde er helemaal niets. En nu geavanceerdere AI's het maken van deze nepporno toegankelijk maakt voor werkelijk iedere sneuneus met een ontspoorde fantasie zal het aantal video's alleen maar toenemen. Kunnen we mooi over twee jaar hetzelfde zinloze ophefrondje nogmaals maken.