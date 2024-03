Bovenstaand ziet u humanoid Figure 01 van FigureAI, een bedrijf dat de concurrentie aangaat met Tesla's Optimus, niet te verwarren met OpenAI's eigen humanoid NEO. En dat doen ze verdienstelijk, want ze hadden binnen 10 maanden al werkende prototypes en snel daarna gingen de eerste Figure 01's aan de slag in de productielijnen van de BMW-fabriek te Spartanburg, South Carolina.

Maar bovenstaand draait er dus een op OpenAI's taalmodel ChatGPT-4, uitgesproken door een zeer hoogwaardige spraakmodule. En dat resulteert, op de reken- en conversietijd na - in misschien wel de meest menselijke interactie die we tot nu toe tussen mens en robot zagen. Let vooral even op die kleine, opzettelijke 'stotter' op 1:48. En dan nemen we die waanzinnig fijne motoriek en dat omgevingsbegrip maar even voor lief.

Onderstaand dan even OpenAI's CTO Mira Murati (wiki). Zij is dus al vanaf 2018 CTO en dat staat voor Chief Technology Officer, maar weet dus niet op welke data OpenAI's extreem indrukwekkende videogenerator Sora getraind is. En dat is toch minstens een beetje vreemd. Laat het de VC's niet horen tijdens het ophalen van die investering van $7 BILJOEN [$7.000.000.000.000, 7 maal Nederlands bnp]. Hele interview na de breek.