Je zou het bijna vergeten met al die kommavonnissen en voor groepsbelediging veroordeelde politici, maar in Nederland bestaat er zoiets als de vrijheid van meningsuiting. Die houdt in dat je in domme demonstraties mee mag lopen met foto's van een minister met een bloksnorretje, sterker nog, daar is die vrijheid van meningsuiting zo'n beetje voor bedoeld. Als je machthebbers al niet meer mag beledigen, dan kun je net zo goed in Turkije gaan wonen, want daar is het tenminste lekker weer. Maar niet volgens minister Marjolein Faber, die aangifte gaat doen vanwege het plaatje hierboven. "Haar foto met daarop een Hitler-snor getekend is minister Faber een brug te ver. Ze heeft een afspraak bij de politie om aangifte te doen. De PVV-bewindsvrouw ziet het als demoniserend." Aangifte. Door een minister. Vanwege een plaatje. Ze lijkt verdomme Ernst Kuipers wel.