De Volkskrant heeft een hoofdredactioneel commentaar geschreven over die verdrietigedemonstratie van afgelopen zaterdag op de Dam, tégen fascisme en racisme, maar vóór aan Hamas gelieerde komma's leuzen en teksten als "gooi die Zio's in de gracht". U weet wel, zoals in de nacht van 6 op november toen een Maccabi Tel Aviv-supporter in de gracht sprong uit angst voor de Jodenjacht. Dus wij gingen er even voor zitten, dat zou wel een gepeperd commentaar worden over verdraagzaamheid, het gif van antisemitisme, goede bedoelingen die de weg naar de hel plaveien en meer van zulks. Nou. Geen woord. Geen nuance. Geen bedenking. Niks. Wel: "Ere wie ere toekomt: linkse activisten hebben de afgelopen jaren het voortouw genomen." En: "De coalitie in Amsterdam kan als voorbeeld dienen voor Den Haag." En als uitsmijter: "Maar de demonstranten maakten als groep één ding duidelijk: dit zijn nog altijd ook onze straten." Getsie Volkskrant. Jullie straten zijn de onze niet.