Witgoedbedrijven, cateraars, crisistentenbouwers, bedlinnenleveranciers, hotel- en cruiseschipeigenaren en overige COA-toeleveranciers verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Omvolking (NVO) zijn zeer in hun nopjes met het "strengste asielbeleid ooit" van asielminister Marjolein Faber (PVV). Zo zeer in de nopjes dat Faber binnenkort gehuldigd wordt op het hoofdkantoor van Van der Valk, waar de bewindsvrouw allemaal mooie prijzen in ontvangst mag nemen. Waaronder twee GOUDEN MIELES (foto). Eentje voor de donkere was, en eentje voor de witte was. Tevens mag de omstreden minister EEN JAAR LANG HALAL ETEN in een Toekan-restaurant naar keuze en ontvangt Faber een LINNENPAKKET VOOR HET LEVEN en een zesweekse cruise-vakantje in de haven van Amsterdam. Op de vraag of dit allemaal niet wat te gortig is, antwoordt de woordvoerder van de NVO met een sywertiaanse bulderlach "ach, al ons werk wordt gedaan door vrijwilligers, dus het kan wat lijden."