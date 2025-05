MARCO KROON - YOU ARE NOT ALONE

Toen Tuffie, Tuffie, Tuffie, Tuffie en Tuffie op 5 mei dachten de boel te kunnen versjteren greep MARCO KROON - kikvorsman buiten dienst en 's lands meest geëerde militair - in, aangezien politiemannen & handhavers nog even klavertjes vier aan het zoeken waren. Dat vinden sommige mensen dan 'zorgwekkend' - en de demonstranten die aan hun Pampers werden weggesleept vonden het zelfs heel erg traumatisch. De vijf opperkneuzen doen nu AANGIFTE tegen Marco Kroon. Advocaat is uiteraard querulantenbatman Willem Jebbink, bekend van die keer dat zijn naam+telefoonnummer op muren van UvA-gebouwen was gekalkt om pro-Hamas-krijsers bij te staan. Volgens Jebbink had Kroon de betoging niet af mogen breken. "Het roept de vraag op wie hier nu eigenlijk verantwoordelijk was voor de ordeverstoring." TERING. Tering.

Update - Een van de demonstranten ZWAAR GEWOND door actie Marco Kroon. Foto hier via De T.

Update - Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim: "Marco had hem goed vast, ik denk dat hij goed handelde. We gaan zien wat de rechter vindt."