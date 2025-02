Er kunnen drie dingen tegelijk waar zijn. Ding 1. Als een rechter (die gewoon met naam en toenaam wordt genoemd omdat we in dit land nu eenmaal openbare rechtspraak hebben) een controversiële uitspraak doet, dan is het niet gek dat er gekeken wordt naar eerdere uitspraken die hij heeft gedaan en publieke commentaren die zijn vrouw op een publiek sociaal medium heeft gegeven. Ding 2. Een hooivorkbrigade die losgaat op sociale media door een foto van die rechter met de naam van zijn vrouw en de boodschap 'dit is een foute' te verspreiden is naar en gevaarlijk, en negeert bovendien dat het er verdomd veel op lijkt dat ministers Van Weel en Faber hun huiswerk niet echt goed hadden gedaan. Ding 3. De rechtspraak moet heel erg voorzichtig zijn met het aanpakken van kritiek op de rechtspraak omdat de rechtspraak nu eenmaal gaat over het aanpakken van kritiek op de rechtspraak.

