De rechtszaak van de eeuw, het Marengoproces, was al vrij bijzonder door de gezelligheid de vele verdachten die erin terechtstaan, de hoge straffen die bij de rechtbank werden opgelegd en nu bij het Hof mogelijk wederom zullen worden uitgedeeld en de totale maatschappelijke ondermijning waar het allemaal zo'n beetje over gaat, maar de zaak kon kennelijk nog iets specialer toen bleek dat geen enkele advocaat Taghi nog wilde bijstaan. Drie van zijn verdedigers werden OPGEPAKT. Maar als u denkt dat dat alles is voegt een raadsheer van het Hof daar nog een nieuwe dimensie aan toe: "Een van de rechters in het Marengo-proces wil zijn taken neerleggen. Dat meldt het gerechtshof dinsdagochtend. Wat dat betekent voor het omvangrijke liquidatieproces is nog onduidelijk." De oudste raadsheer dient aldus een verschoningsverzoek (niet voor zijn broekje) in dat zal worden behandeld door een verschoningstribunaal. Ja wat een chaotisch proces is dit dan toch geworden mensen, advocaten worden opgepakt en rechters kappen er gewoon mee. Nu alleen nog een de OvJ die het bijltje erbij neergooit en een griffier die weigert alles netjes op te schrijven en we kunnen spreken van een rechtsstatelijke crisis. Met dank aan de Togadriehoek.