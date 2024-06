Vandaag dag 2 in de Rechtszaak van het Jaar - die tegen fapper Ali B. De beste man liep vaker rond met een paal in z'n broek dan met een microfoon in z'n hand maar of dat ook STRAFBAAR was, daar mag de rechter zich lekker over gaan buigen. Wat we wel weten: Geili Beer is een notoire vreemdganger die doet aan naargeestige serieviespeukerij en daarmee schilderde hij toch zeker donkergrijs in het grijze gebied. Ali gaf er gisteren blijk van het hele verhaal toch vooral heel erg zielig te vinden voor Ali zelf, terwijl de schuld voornamelijk zou liggen bij media / BOOS / beleving van de slachtoffers / anderen. Vandaag het requisitoir van de officier van justitie, met de strafeis, en daarna het pleidooi van de advocaten. De redactie van BOOS heeft alvast gereageerd dat de claims van Ali aan hun adres (geen tijd gekregen, enzovoorts) niet kloppen. Wat zou je doennnnn? Nou regelmatig op F5 rampeneren in dit LIVEBLOG natuurlijk!

Update 9:08 - Nieuwe ontwikkeling: "Er heeft zich gisteren een getuige gemeld bij het OM, die gisteravond is gehoord."

Update 9:15 - "De officieren willen dat de verklaring van een vrouw wordt toegevoegd aan het dossier. Zij was in 2018 ook in Heiloo en vertelde dat ze een huilend meisje trof bij de bushalte, die ze op de fiets een lift gaf." Nadeel voor Ali dus

Update 9:24 - Iedereen zaal uit, rechtbank in beraad of deze verklaring wordt opgenomen in het proces

Update 9:34 - Rechtbank heeft tot 10.00 uur nodig. KOFFIE

Update 10:30 - Nieuwe getuige is opgeroepen & zit in de zaal & WEYOOOOO. "Deze nieuwe getuige verklaart ook dat ze in een huis was waar Ali B ook was. Ze zegt ook dat ze door Ali B was aangerand of verkracht."

Update 10:34 - "Ali B barst uit. Hij slaat op de tafel voor hem, slaakt een diepe zucht. Tranen. "Ik ben moe! Ik ben moe!" De voorzitter legt hem uit dat het niet anders kan. "Een strafzaak gaat om waarheidsvinding. Dit is hoe het soms gaat in een zaak."

Update 10:41 - ZAAK ONDERBROKEN