Vandaag de eerste dag van de Rechtszaak van het Jaar. Voor het hekje Ali B., verdacht van twee verkrachtingen en twee aanrandingen. Requisitoir en strafeis volgen morgen. En dan nu de samenvatting.

Het klopt niet, het was met wederzijdse instemming, ik ben wel heel vaak vreemdgegaan, het is de schuld van BOOS, het is de schuld van de media, ik ging vreemd terwijl mijn vrouw zwanger was, ik ben bang mijn gezin kwijt te raken, ik wilde mediation, vreemdgaan was allemaal heel liefdevol, hi hi ha ha Ali Herhali, hijg hijg hijg, het was allemaal heel onschuldig, bij opiniemakers en journalisten is er geen besef dat ik iets anders kan zijn dan een roofdier, kinderziekte van MeToo, had toen en toen geen paal in mijn broek, vreemdgaan niet goed wel lekker. Einde.