NOGMAALS naar de rechtbank van Haarlem - en hij is al zo moe. Het is natuurlijk ook niet leuk als het Openbaar Ministerie al 2,5 jaar lang je paal heeft gekooid, en je dan nóg een dag in de hoek moet staan. Ach ja, wij zeggen hier op GSHQ altijd maar zo: "Je kunt maar beter eventjes op je beurt wachten dan ongevraagd de vingers van een vreemde in je kutje krijgen." Maar goed, misschien denkt Ali daar wel anders over.

Gisteren werd er plots een nieuwe getuige (die in 2018 op station Heiloo een huilende vrouw trof die zei verkracht dan wel aangerand te zijn door Ali B.) aangedragen; de getuige hoorde in de media over de zaak en besloot alsnog haar verhaal te doen. Huppa en zo ging het circus rond Ali B. plots vreemd met vrijdag. VANDAAG DUS. En wat denkt u, heeft Ali B. een alibi, niet die goochelaar?

Update 9:25 - Een andere rapper (niet Ali) zei tegen Naomi: "Ik wil dat je mijn matties neukt." En toen stak Alibi zijn hand in haar legging. Hitsig sfeertje wel op zo'n schrijverskamp

Update 9:41 - OvJ: "Er kwamen meerdere meldingen binnen over #Alib, zegt de OvJ. Zeven zaken werden onderzocht, waarvan er drie op de tenlastelegging terechtkwamen. De andere zaken vier waren niet bewijsbaar of niet strafbaar."

Update 9:48 - Volgens de OvJ heeft Ali B. geprobeerd de BOOS-uitzending tegen te houden - er werden mensen 'benaderd' om hun mond te houden. En de vrouw van Ali was helemaal klaar met zijn leugens en overspel. Daar was mevrouw Sherlock mooi op tijd bij

Update 10:25 - OvJ: aanranding en verkrachting Naomi is bewezen

Update 10:34 - Nóg een meisje zegt verkracht te zijn (maar de zaak gaat niet mee, wegens gebrek aan bewijs)

Update 11:13 - EIS 3 JAAR CEL

En nu koffiepauze...