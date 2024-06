En dan ook nog in het zomerjurkje onder de talen, Congolees! Tenminste, z'n maatjes en hij daarmee ook op eigen kompas in eigen dialect. Het Franse refrein gaat ook oprecht hard trouwens.

We leren over zijn weg naar succes in een overwegend door AI geschreven en uit het Spaans vertaald artikel: "MC Baba's path to fame has not been easy. He began by standing out in freestyle battles, where improvisation is key." Nou, inderdaad, ga daar maar mee in discussie.

"Despite his hearing impairment, MC Baba is not considered mute, as he emits sounds to communicate. (...) MC Baba has become a symbol of self-improvement, overcoming obstacles and innovation. His story inspires other artists with disabilities to pursue their dreams without letting physical limitations hold them back."

Mooi man, en nu onverschrokken voorwaarts. Live-optredens na de breek!

UPDATE - Ander belanghebbend (maar triest) muzieknieuws: Romano zit niet meer op de scooter