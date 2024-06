Volgende week EINDELIJK de zaak tegen A. Bouali, de rapper die maar één 'hard' nummer heeft gemaakt (deze) en verder al die tijd een beetje achter de wijven aan zat te vangen. De zaak van Ali staat nu al dik twee jaar in de steigers; het gaat om het aanranden en het verkrachten van een vrouw uit Heiloo, het aanranden van voormalig Voice-kandidate Jill Helena en het verkrachten van zangeres en actrice Ellen ten Damme. Ook actrice Birgit Schuurman heeft een verklaring afgelegd bij de politie, maar het is niet bekend waar die verklaring over gaat. Welnu, Ali B. heeft een nieuwe advocaat, Ronald Molendijk met een bef, namelijk Natacha Harlequin. Dit professionele televisiefiguur zal niet gaan pleiten, maar wordt doodleuk de Wiedergutmachungswoordvoerder van Ali aan de leuterbalie: "Ali heeft gewoon gebeld naar kantoor en gevraagd of ik hem wil bijstaan. We hebben met elkaar, het advocatenteam, gesproken en ik ga echt de media-aspecten doen." En vervolgens: "Hij loopt nergens voor weg. Hij staat echt te popelen om te kunnen spreken. Daar kijkt hij echt naar uit." Tuurlijk, als meerdere vrouwen je betichten (en aangifte hebben gedaan) van aanranding, verkrachting en het zijn van allround smeerbeertje, zouden wij ook echt rampenerend veel zin hebben in de rechtszaak! Leipe mocro flavour, wordt vervolgd.