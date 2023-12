Nieuws over knuffelmarokkaan Ali B., die volgens het OM toch echt wel een stap verder is gegaan. Hij moet daarvoor in juni voor de rechter verschijnen, en RTL Boulevard weet meer: "Ook wordt meer duidelijk over de verdenkingen. Zo betreft het een beschuldiging van verkrachting in augustus 2018 in Heiloo, aanranding gerelateerd aan The voice of Holland in mei 2018 in Amsterdam en verkrachting in april 2014 in Marokko. Het laatstgenoemde zedenfeit betreft Ellen ten Damme, zo kan RTL Boulevard melden op basis van bronnen rondom het onderzoek." De door de TROS gefaciliteerde mogelijke verkrachting van Ten Damme noemde Bouali (lang voor B.) zelf eerder in een reactie nog "wat geflirt en gezoend". Voor de goede orde: "wat geflirt en gezoend" is volgens de juridische definitie geen verkrachting. Rampeneren is dat wel.