Arme Linda de Mol. Eerst bleek haar vriend de hele tijd met deelneemsters van The Voice geappt en gesekst te hebben, en toen werd hij ook nog eens beschuldigd van verkrachting, eerst aan tafel bij Beau, en toen door het OM, en toen toch niet door het OM, maar nog wel door het slachtoffer, en nu dus helemaal niet meer want dat heeft het Hof bepaald. "Volgens de aanklager bij het hof vindt het openbaar ministerie na uitvoerig onderzoek nog altijd dat de aangifte rammelt en onvoldoende bewijs heeft opgeleverd dat Rietbergen zich schuldig heeft gemaakt aan verkrachting. Bovendien betwijfelt het OM of juridisch gezien sprake is van dwang. Het gerechtshof volgt die redenering." Net op tijd voor de nieuwe opnames van The Voice! Toch?

Persbericht & uitspraak: HIERRR