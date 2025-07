Puntje erbij voor de togadragers van het Openbaar Ministerie die vandaag bekend hebben gemaakt dat ze majoor Marco Kroon, Ridder in de Willemsorde en de Orde van de Bossche Wildplassers, niet gaan vervolgen voor het toebrengen van een schaafwondje (video, hierboven) bij een demonstrant tijdens de 5 mei viering in Wageningen. Maarrr ons OM zou ons OM niet zijn als het Ridder Marco niet toch even een standje zouden geven, want mensen die in een crisissituatie zomaar ingrijpen, dat kunnen we natuurlijk niet hebben in Nederland. "Het Openbaar Ministerie neemt nadrukkelijk afstand van het beeld dat het geoorloofd is - of zelfs een plicht - om demonstranten tijdens demonstraties fysiek te lijf te gaan, te mishandelen of hun demonstratie teniet te doen." En: "Kroon had het ingrijpen aan de aanwezige politie moeten overlaten en handelde in die zin te voortvarend." Maar! "Maar gelet op de omstandigheden is de reactie van Kroon, die als militair gewend is snel te handelen, wel voorstelbaar." En dan zijn we er nog niet. Het OM heeft namelijk voorgesteld dat de aangevers en Marco Kroon een HERSTELGESPREK aangaan. Een herstelgesprek. Zo gaan wij dus met Onze Helden om in Dit Land.