Welja. Dan nodig je dus de premier van Polen uit vanwege dat die gasten ons bevrijd hebben enzo, staat Dickie Schoof nog even op een podium tijdens het feestje in Wageningen (waar de ceremonie ook al werd verstoord) en dan komt een moederdingesende rookbom het podium op. Volgens Hart van Nederland is Tusk 'mogelijk geraakt', maar dat is dan wel zeer licht want hij lijkt er vooral een beetje raar van op te kijken. Enniewee, we staan er weer lekker op.