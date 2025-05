Ja, natuurlijk is nou juist het idee van individuele vrijheid dat je ook vrij bent om je niks aan te trekken van een collectieve herdenking en een collectieve feestdag. En ja, de waarde van 4 en 5 mei is wel eens eloquenter verwoord dan door die wandelende pot Kruidvatgel met een microfoon in zijn hand Jeroen Holtrop. En hee, de Israëliërs zijn ook geen lieverdjes. En tja, Nieuws van de Dag, op 5 mei in de Schilderswijk lopen en dan verbazing acteren dat de mensen zich niet huilend afvragen of er nog wel ruimte is voor Ben Ali Libi, de goochelaar, kom aan hee. Maar toch. Die multiculturele samenleving van U, weet U wel, wordt dat nog wat?