Het Israëlische kabinet heeft besloten het Gaza-offensief (opnieuw) uit te breiden, tienduizenden reservisten op te roepen en ditmaal over te gaan tot de langdurige bezetting van nader te noemen Gazaanse gebieden. De IDF zegt afgelopen weekend 100 Hamas-doelen geraakt te hebben, waaronder "cells of operatives, tunnel infrastructure, and buildings used by terror groups". De Times of Israel tekent op: "The plan, which the official speaking Monday said had been presented by IDF Chief of Staff Lt. Gen. Eyal Zamir, provides for the “conquering of Gaza and holding the territories.” The official said it will see the IDF take control of territory in Gaza, move the civilian population toward the south, attack Hamas, and prevent the terror group from taking control of humanitarian aid. The plan is gradual and focuses at first on a certain, unspecified area within the Strip, before expanding to other places, the Kan public broadcaster reported Sunday, adding that the intense fighting was expected to go on for months."

'Nieuwe' IDF-chef Eyal Zamir is niet unaniem enthousiast over deze opgave en zegt openlijk dat het de resterende 59 gijzelaars (waarvan minstens 35 al overleden) bedreigt: "In a plan for a full-scale maneuver, we won’t necessarily reach the hostages. Keep in mind that we could lose them." Daar heeft-ie natuurlijk gelijk in, maar Netanyahu zei op 1 mei nog dat de gijzelaars weliswaar belangrijk zijn, maar dat de definitieve vernietiging van Hamas (nu) het hoofddoel van deze oorlog is. Op 2 mei sprak dezelfde IDF-chef die bewering weer tegen, en benadrukte dat het terugkrijgen van de gijzelaars nog altijd het hoofddoel is.

En alweer diezelfde IDF-chef ligt achter gesloten deuren nu ook overhoop met - verrassend! - de uiterst-rechtse Nationale Veiligheidsminister Ben Gvir, die zegt dat Israël helemaal geen enkele hulpgoederen Gaza binnen moet laten. Daarop antwoordde Zamir: "These ideas endanger us. You don’t understand what you are saying. You are endangering us all. There is international law and we are committed to it. We cannot starve the Strip, your statements are dangerous."

Dat Israël hè, het lijkt wel een samenleving!