Bovenstaand zei hoogste IDF-woordvoerder Hagari gisteren volgens een samenvattende vertaling door de Times of Israel: "This business of destroying Hamas, making Hamas disappear — it’s simply throwing sand in the eyes of the public. Hamas is an idea, Hamas is a party. It’s rooted in the hearts of the people — anyone who thinks we can eliminate Hamas is wrong."

Dat is nogal iets om te zeggen in het laatste hoofdstuk van een grondoorlog die Hamas' infrastructuur tot slechts een deel van Rafah en af en toe hergroeperende cellen elders reduceerde.

Het officiële staatsaccount van Netanyahu reageerde hierop met: "Prime Minister's Office Statement: The Security Cabinet, chaired by Prime Minister Benjamin Netanyahu, has defined the destruction of Hamas' military and governing capabilities as one of the goals of the war. The IDF, of course, is committed to this."

Daarop kwam vervolgens deze verklaringen door het Hebreeuwse IDF-account (Google translated): "De IDF zet zich in voor het bereiken van de oorlogsdoelen zoals gedefinieerd door het kabinet, heeft de hele oorlog dag en nacht op deze manier gewerkt en zal dat blijven doen. De commandanten van de IDF en hun dienaren vechten met vastberadenheid en volharding om de militaire capaciteiten en de regerings- en organisatorische infrastructuur van Hamas in Gaza te vernietigen: een duidelijk militair doel. In zijn woorden verwees de IDF-woordvoerder naar de vernietiging van Hamas als een ideologie en een idee, en de woorden werden door hem op een duidelijke en expliciete manier uitgesproken. Elke andere bewering haalt zaken uit hun verband."

Deze retorische escalatie werd natuurlijk voorafgegaan door eerdere hoogspanningen tussen het leger en de civiele overheid, waarover Netanyahu afgelopen week zei: ""In order to achieve the elimination of Hamas, I have made decisions that aren’t always accepted by the military echelon. We have a country with an army, not an army with a country.""

En binnen z'n eigen civiele coalitie is het ook na het ontbinden van zijn oorlogskabinet nog van alle kanten gedonder.

Enerzijds, dit hoogdynamische gedoe hoort bij een democratie in oorlogstijd. Anderzijds is elke blijk van verdeeldheid tijdens een uitputtingsoorlog een opsteker voor vijanden.