PM Netanyahu: "I am here at the special anti-terrorism unit base. I just met with our amazing fighters who rescued the hostages from the jaws of the enemy. Unfortunately, this heroic operation claimed the life of fighter and commander, and wonderful human being, Arnon Zamora.

Samengevat: dit zat er afgelopen week al aan te komen, nadat centristische oud-generaal Benny Gantz en twee partners zich terugtrokken uit het zeskoppige oorlogskabinet, omdat volgens Gantz "Netanyahu is preventing us from progressing towards a true victory." Tegelijkertijd begon "uiterst rechtse" Itamar Ben-Gvir (bovenstaand uiterst links op foto, wiki) juist te eisen aan het oorlogskabinet toegevoegd te worden.

Aan de ontbinding ging gisteravond opmerkelijke retoriek van Netanyahu vooraf. Hij zei: "In order to achieve the elimination of Hamas, I have made decisions that aren’t always accepted by the military echelon. We have a country with an army, not an army with a country." Inhoudelijk bedoelt hij dat het leger voorstander was van dagelijkse humanitaire gevechtspauzes, maar zijn civiele oorlogskabinet daar tegen was en dat het leger dat dient te accepteren.

Op moment van schrijven is onduidelijk hoe dit de Gaza-oorlog operationeel gaat beïnvloeden, maar "Netanyahu is expected to make critical decisions on the war during small ad hoc meetings without Ben Gvir, while seeking final approval from the wider security cabinet." Ook benadrukt Netanyahu dat er voorlopig geen nieuw oorlogskabinet gevormd zal worden.

Update 13:44 - Welja, export hè, niet import: "Israeli arms sales break record for 3rd year in row, reaching $13 billion in 2023."