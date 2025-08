Hoe plaatselijk nieuws landelijk werd! Een bezorgde burger deelde met GeenStijl dat een vraag aan gemeente Helmond over zijn kliko beantwoord werd door een kliko-ambtenaar met een opmerkelijke footer (standaard afsluiting) onder zijn mails, te weten: "Is er een verschil tussen NETANYAHU en HITLER, vraag ik me af...". Dat hadden we zelf ook uitgetest door de diender een vraag te mailen, en jawel. Maar nu blijkt dat ideeën gevolgen hebben: "De gemeente laat na vragen van Omroep Brabant weten dat de digitale handtekening van de medewerker inmiddels is aangepast. “Persoonlijke opvattingen horen niet in de zakelijke afsluiting van de e-mailberichten van onze gemeente. Woorden van deze strekking in deze handtekening zijn geen gemeentelijk standpunt. Wij gaan in gesprek met de medewerker, dit betreft een interne kwestie", schrijft de gemeente. Wat eventuele consequenties voor de medewerker zijn, wil een woordvoerder niet zeggen." Tevens laat gemeente Helmond weten dat het Netanyahu al heel vaak voor de laatste keer heeft gewaarschuwd, dus dat hij zo'n footer ergens ook wel een beetje verdient door niet naar gemeente Helmond te luisteren: "Wij zijn ons er wel van bewust dat de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden sterke gevoelens oproept, ook bij onze medewerkers. Betreffende de ontwikkelingen in Gaza heeft het college van Burgemeester en Wethouders eind mei het kabinet een brief gestuurd met de oproep een duidelijke grens te trekken ten aanzien van het handelen van Israël."