De Nelk Boys zijn een fenomeen dat we zelfs even aan onszelf uit moeten leggen (wiki). Maar het zijn een soort frat boys van begin 30 met een uit de hand gelopen college culture YouTube-kanaal dat geregeld de grootste namen uit entertainment, sport en politiek op bezoek krijgt. Het gezamenlijke IQ in de bovenstaande aflevering is zo'n 250 en de Nelk Boys zelf weten ook dat zij daar geen meerderheidsaandeel in hebben. Heel ruiterlijk geven ze van te voren aan nagenoeg geen enkele kennis over de aanstaande kwesties te hebben, en dat ze in niets bevoegd zijn om dit gesprek te voeren. Toch doen ze het, en dat kun je ze alleen maar nageven. Evenzo opmerkelijk: in een nabespreking van het interview droeg iemand in de chat aan dat ze "Having Netanyahu on is like having modern day Hitler." Waarop hij reageert met: "Honestly guys I'll be honest, that's a good point". Een zwevende kiezer!